Без грязи в салоне: эксперт предложил альтернативу «народному каршерингу»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Дептранс Москвы готовится к запуску сервиса аренды автомобилей между физическими лицами. Автомобилистам предлагают сдать в аренду свои машины, однако всех преимуществ каршеринга – бесплатного паркинга или обслуживания авто – у клиентов может не быть.

Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» озвучил альтернативный вариант для тех, кто не хочет отдавать свою «ласточку» в чужие руки. Можно кооперироваться с соседями и ездить вместе, это уменьшит число автомобилей на дорогах.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный каршеринг

— Идея «народного каршеринга» хорошая. В Европе это работает, мы могли отправиться в путешествие, не арендовать машину в прокате, а взять у человека, это выгоднее гораздо. Может быть, если Максим Ликсутов хочет избавиться от автомобилей, имеет смысл сделать вот что. В Нью-Йорке существует очень интересная штука: можно собрать соседей, посадить четырех человек и ехать по выделенке, это считается общественным транспортом. Это действует по факту заполненной машины, — пояснил эксперт.

Гусаров отметил, что «народный каршеринг» — вещь не дешевая. Водитель должен застраховать автомобиль и по ОСАГО и по КАСКО, это стоит порядка 50-70 тысяч рублей.

— Но безлимитная страховка в случае этого нововведения вырастет в разы, порядка 150 тысяч рублей. Это не просто сдать автомобиль в аренду, его нужно специально готовить – там в подстаканниках стоит банка, которую нельзя вынуть – это система отслеживания автомобиля, это внесение изменений в конструкцию, кто будет вносить сертифицированные изменения в машину? — уточнил собеседник.

По мнению эксперта, у россиян осталось советское мышление, по которому «общее – это ничье». Поэтому к машине можно относиться небрежно: царапать или мусорить в ней. Гусаров отметил, что не так давно брал в прокат каршеринговую машину, где следы ног были даже на потолке автомобиля. Эксперт добавил, что развитие цифровых технологий позволит контролировать такие недостатки, но вопрос, будут ли люди отдавать свои машины в прокат. В России автомобиль – ценность, «на него молятся, это родное», подытожил эксперт.

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