Убийца за рулем. Почему лихачей допускают к каршерингу и как от них избавиться

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Россия, Москва, улица Орджоникидзе Карта всех событий

В начале апреля на улице Орджоникидзе в Москве водитель каршеринга врезался в такси, в результате погибли два человека — виновник аварии и таксист. Спровоцировавший ДТП мужчина был лишен прав еще в январе 2021 года, его несколько раз штрафовали, а незадолго до трагедии он ушел от полицейской погони. Как лихач получил доступ к каршерингу без удостоверения и что делать, чтобы обезопасить себя от таких водителей, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

«Собака сгрызла»: как лихачи садятся за руль без прав?

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что устроивший происшествие водитель каршеринга мог получить доступ к машине в обход закона. Способы есть самые разные: можно купить «левый» аккаунт для регистрации в системе, можно подделать права, а можно вообще не сдать удостоверение и уповать на то, что информация о персоне не обновилась в базе данных каршеринговой компании, допустил специалист.

— Насколько я знаю, у службы каршеринга (организации, за рулем автомобиля которой находился виновник ДТП — прим. «ВМ») есть робот, который сверяется с базой данных управления ГИБДД по такому-то региону и проверяет, был ли человек лишен прав или нет, — пояснил он.

В самой службе обратили внимание на то, что удостоверение лихача было действительным на момент регистрации в сервисе, хотя в Госавтоинспекции указывали, что мужчину лишили прав в январе за отказ проходить медосвидетельствование. За такое нарушение, говорит Славнов, забирают права на 1,5–2 года, а также штрафуют на 30 тысяч рублей. В результате возникает парадокс: полиция утверждает, что прав у учинившего беспорядок мужчины быть не может, в то время как каршеринг заявляет об обратном.

— Не думаю, что кто-либо из них может врать, — комментирует собеседник «ВМ» возникшую несостыковку. — Скорее всего, кто-то просто ошибся, причем это может быть тот же робот, давший сбой, либо информация в системе действительно попросту не обновилась.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Славнов также не исключил, что мужчина мог не сдать права. По закону, говорит эксперт, когда суд постановляет лишить водительского удостоверения, у наказанного водителя есть 10 дней для обжалования вердикта. В течение этого времени нарушитель должен прийти в ГИБДД, сдать права, взять постановление, на котором написано, какого числа отдано удостоверение, а также стоит подпись инспектора, принявшего его у человека. Далее проходит назначенный срок, постановление нужно вернуть, после чего права отдадут обратно, пояснил собеседник «ВМ».

— Но важнее всего то, что вы сами приходите и сдаете права. Момент, с которого начинается отсчет срока лишения права на управление транспортом, начинается только тогда, когда вы сдали удостоверение. Вы можете полгода скрываться на морях, потом прийти, отдать права, и только с этого дня начнется срок, — отметил он.

По его словам, существуют хитрецы, которые говорят, что якобы потеряли права, а раз потеряли, то зачем сдавать.

— У меня был клиент, который как-то пожаловался: «У меня права собака сгрызла, а мне никто не верит!». Я посмотрел — и действительно сгрызла, — сказал Славнов.

Резюмируя вышесказанное, он порекомендовал обратиться к материалам дела и призвал «не ставить клеймо по одной паршивой овце».

«Это просто за гранью понимания»: виноват ли каршеринг в ДТП?

В свою очередь автоэксперт Максим Кадаков заявил «ВМ», что каршеринговая компания, которая разрешила виновнику аварии на Орджоникидзе воспользоваться своей машиной, должна быть привлечена как минимум к финансовой ответственности. По мнению специалиста, руководство организации должно отвечать за ДТП вместе с тем, кто его устроил.

— Когда человек, которого за пьянку лишили в январе прав, уже в апреле берет машину каршеринга — это за гранью понимания нормального человека, — сказал специалист. — Если я отдам свою машину человеку без водительского удостоверения, а он спровоцирует какую-нибудь страшную аварию, есть риск, что меня тоже привлекут к суду по обоюдной ответственности. А чем в нашем случае каршеринговая компания отличается от этого? Она дала авто тому, кто ездит без прав. Теперь у нас две жертвы.

Кадаков считает, что каршеринг без доведенной до ума системы контроля за состоянием прав водителя «нам не нужен». Чтобы сократить число смертельных дорожных происшествий с машинами напрокат, вся эта система должна быть пересмотрена, добавил он.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Заплати деньги, и ладно»: почему проблема с лихачами на дорогах гораздо шире, чем кажется?

С другой стороны, говорит автоэксперт Вячеслав Субботин, каршеринг может оказаться вообще ни при чем. По словам специалиста, потенциальный «убийца за рулем» может найти машину без особого труда: либо возьмет свою, либо попросит у друга, либо, в конце концов, угонит.

— На мой взгляд, проблема гораздо шире: как сделать так, чтобы лишенные прав люди не садились снова за руль? Даже если ты издашь закон, по которому за вождение без прав будут отрубать голову, это не снимет вопрос, — полагает собеседник «ВМ».

В России нужно укреплять культ неприятия таких нарушителей и пропагандировать грамотную езду. В противном случае лихачи «как садились за руль, так и будут», и неважно, чью машину они взяли, обратил внимание Субботин.

— Ты этот аккаунт для регистрации в каршеринге купить можешь и все. Поймите, система настроена на то, чтобы зарабатывать. Ей все равно, трезвый ты или пьяный, больной ли, видишь на один глаз… Заплати деньги, и ладно, система сама тебя подтолкнет, — пояснил он.

При этом эксперт заявил, что ужесточение законов — тоже не выход из положения. По словам собеседника издания, текущее законодательство и без того достаточно суровое.

— За повторную езду без прав уже уголовная ответственность грозит, ребята! Дальше только электрический стул! Мы уже дошли до предела, и нам нужны другие механизмы, чтобы минимизировать случаи аварий на дорогах, — сказал Субботин.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Он уточнил, что речь идет не о новых штрафах, а о более серьезных тестах для кандидатов на получение водительских прав. Например, говорит эксперт, в Германии существует испытание, в ходе которого проверяется вменяемость претендента на удостоверение.

— Если ты осознанно поедешь на красный свет, то ты, брат, не в себе. Тогда проходи этот тест повторно, причем не за три месяца, а за год, два, три, через всех врачей. Ты заплатишь чуть ли не 50 тысяч евро, и это даже не штраф, а обследование. И только потом, если тебя признают адекватным, сможешь второй раз сдать на права, — сообщил собеседник «ВМ» о западной практике.

Что нужно для управления каршеринговым автомобилем

Как рассказал эксперт Кадаков, для большинства каршерингов двумя главными документами являются паспорт и водительское удостоверение. Именно эти вещи, а также подтвержденный аккаунт в системе должны быть предоставлены для получения права управлять автомобилем каршеринговой компании. В большинстве случаев водителю не требуется даже привязывать банковскую карту, если, конечно, речь не о премиальных функциях каршеринга, заметил собеседник «ВМ».

— Каршеринги в принципе следят за тем, чтобы ваши документы были в порядке, но иногда в системе возникают дыры. Например, когда у человека просрочены права, компания не даст ему машину, но когда водителя лишили прав, наблюдаются сбои, как в этой ситуации, — заключил автоэксперт.

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