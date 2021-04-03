«Плевок в адрес потерпевших»: почему блогера Эдварда Била освободили в зале суда

Фото: Youtube / Edward Bil

Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), предполагаемому виновнику ДТП в центре Москвы, в ходе которого тяжело пострадала женщина Мария Артемова. Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

Обстановка перед решением

В субботу, 3 апреля, в зал заседания и в здание Тверского районного суда на улице Каланчевской журналистов не пускали. Приставы это объясняли карантинными ограничениями и выходным днем. Однако уже к 10:00 у места, где вот-вот должны были определить меру пресечения блогеру, находилось несколько съемочных групп федеральных и московских телеканалов.

Видео: Пресс-служба Тверского суда

В 12:15 приехали адвокаты Била Сергей Жорин и Геннадий Удунян. У них так же, как и у представителей СМИ, возникли сложности с попаданием в здание, но после звонка следователям для себя вопрос юристы решили.

С журналистами адвокаты подозреваемого общались неохотно, пообещав, что все комментарии дадут после судебного решения. Да и вообще не горят желанием «привлекать к процессу большое внимание прессы», намекая на историю с актером Михаилом Ефремовым.

Состояние пострадавшей тяжелое

Вместе с защитниками к зданию суда приехала и супруга Эдуарда Биля Диана. По ее словам, она до сих пор в шоке от произошедшего и многословной не будет. Девушка высказала мнение, что все «должно быть решено по закону».

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Охотно шел на контакт с журналистами только адвокат пострадавшей Марии Артемовой Андрей Князев. Он рассказал, что сейчас его доверительница находится в стабильно тяжелом состоянии, в коме.

— У нее многочисленные разрывы внутренних органов, многочисленные повреждения, переломы, ей предстоит по времени длительное лечение. Мы пока не знаем, какое и насколько оно будет дорогим. Конечно, рано или поздно это станет известно. Сейчас важно, чтобы Мария поправилась. Родственники для этого делают все возможное. На наш взгляд, виновник аварии должен понести за свои действия ответственность в рамках закона, — отметил юрист, отправившийся сразу после общения с представителями СМИ на процесс.

Ближе к 14:00 решение суда стало известно. А еще через час здание покинули подозреваемый и его адвокаты. Они быстро сели в огромный внедорожник и уехали в неизвестном направлении. Каких-либо комментариев от них в тот момент не последовало.

Не определены потерпевшие

В свою очередь адвокат Андрей Князев после заседания высказал несогласие с мерой пресечения в отношении Эдуарда Биля. Он отметил, что к следствию с его стороны много вопросов.

— Для меня было большим удивлением, что по данному делу вообще нет потерпевших, несмотря на то что несколько машин пострадали в ДТП. Говорить о том, что следствие проводится качественно, я пока не могу. Согласно представленным материалам, у подозреваемого за последний год имеется более 400 нарушений ПДД, в том числе грубых. Водительским удостоверением он обладал в тот момент, но совершенно непонятно, на кого оформлена машина. Каких-либо страховок, ОСАГО/КАСКО не было. Так что гражданин, находившийся за рулем, не имел права управлять этим транспортным средством, — пояснил юрист свою позицию.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

То, что Эдуарду Билю запрещено выходить только в ночное время, с 20:00 до 8:00, лично управлять автомобильным транспортом, лично пользоваться интернетом, адвокат Князев назвал «плевком в адрес пострадавших» в аварии. Он задался вопросом «Почему не домашний арест?»

— Все мы являемся участниками дорожного движения. Мы водители, пешеходы, и, проживая в одном городе с человеком, для которого такое поведение является нормой, каких-либо мер к нему для того, чтобы он осознал совершенное, я не увидел. Как не увидел с его стороны какого-то раскаяния. Да, он говорил, что готов компенсировать вред. Но эти слова исходили от адвокатов. Заслуги его были преподнесены, что он занимается греблей и что на иждивении у него находится малолетний ребенок. А то что у моей доверительницы на иждивении находятся двое малолетних детей, об этом никто не вспомнил. Каково ей сейчас быть в таком состоянии? Конечно, в дальнейшем мы будем обращаться в следственные органы с соответствующими процессуальными документами, обращаться в органы прокуратуры, — отметил представитель Артемовой.

Князев добавил, что работа по данному делу предстоит большая. Необходимо изучить все обстоятельства аварии и что ей поспособствовало. А с учетом того, что Эдуард Биль был заядлым нарушителем правил дорожного движения, с точки зрения адвоката, от его действий и халатного отношения к своей манере поведения за рулем вполне мог пострадать любой житель Москвы.

Адвокат Сергей Радько, не участвующий в процессе, напротив, считает меру пресечения в отношении Эдуарда Биля абсолютно адекватной.

— Более строгую закон избрать не позволяет, а подписка о невыезде была бы слишком мягкой. Поэтому суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе пользоваться интернетом, водить машину и так далее. Это оправданно, особенно с учетом огромной аудитории этого господина. Ведь любое слово, которое он напишет в Сети, может быть расценено как прямое или косвенное манипулирование общественным сознанием. По сути, это одно и то же, что и домашний арест, — оценил решение суда юрист.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Напомним, резонансное ДТП произошло 1 апреля. На Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. В результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Предполагаемым виновником аварии называют водителя Audi Эдварда Била. Его иномарка вылетела на встречную полосу.

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