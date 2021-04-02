«Не разбираюсь в этом»: появилось видео допроса пранкера Эдварда Била

Фото: Youtube / Edward Bil

Появилось видео допроса блогера Эдварда Била. Пранкер признался, что он находился за рулем Audi RS6, которая спровоцировала ДТП на Садовом кольце. Ролик опубликовало ГУ МВД. Это следует из записи допроса 25-летнего подозреваемого.

Во время допроса Бил заявил, что автомобиль, попавший в аварию, ему не принадлежал. А на вопрос следователя, о том, был ли он за рулем во время ДТП, блогер ответил странно.

— Вы были за рулем?

— Не разбираюсь в этом.

— Вы разбираетесь, были вы за рулем или нет?

— Нет, это я был за рулем.

Видео: Telegram LIFE SHOT

На видео Бил также сказал, что занимается блогингом и делает социальные эксперименты. Кроме того, молодой человек подтвердил, что у него были административные штрафы.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. По словам блогера, за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Кроме того, известно, что автомобиль, из-за которого произошла авария на Садовом кольце, более 400 раз нарушал скоростной режим с начала 2021 года.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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