Состояние женщины, пострадавшей в ДТП на Смоленской площади, остается крайне тяжелым

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Женщина, пострадавшая в ДТП на Смоленской площади, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы семьи пострадавшей, в пятницу, 2 апреля.

По его словам, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

— Врачи пока не дают никаких прогнозов, — заключил он.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади столкнулись пять легковых автомобилей. Это произошло из-за выезда на встречную полосу иномарки. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который, вероятно, принадлежит блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

В результате происшествия пострадала женщина, ее зажало в машине. Пострадавшую госпитализировали с несколькими переломами. По информации столичного департамента транспорта, женщина находилась в реанимации.

В настоящее время блогер Эдвард Бил задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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