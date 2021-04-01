Виновник аварии на Садовом кольце более 400 раз превысил скорость в 2021 году

ДТП с автобусом на Славянском бульваре./ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Автомобиль, из-за которого произошла авария на Садовом кольце, более 400 раз нарушил скоростной режим с начала 2021 года. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В январе 2021 года автомобиль виновника аварии сняли с учета. Владелец машины поменял номера, поэтому штрафы на автомобиль не выписывались. По данным ведомства, автомобилист сознательно ездил на машине по подложным номерам.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

— Также мы считаем, что виновник аварии должен быть арестован и готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре в районе дома 1/2. На дороге столкнулись три легковых автомобиля. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров.

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