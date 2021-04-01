«Не верь, не бойся, не проси»: поезд на Кольцевой линии метро украсили ко Дню смеха

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ко Дню смеха в поезде на Кольцевой линии московского метро появились надписи: «Ни любви, ни тоски, ни жалости»; «Не верь, не бойся, не проси». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

День смеха отмечают в мире 1 апреля.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

— Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте улыбнуться! К 1 апреля мы приготовили для вас сюрприз: весь день по Кольцевой линии будет курсировать поезд с вот такими наклейками, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на двери поезда также наклеили такие надписи, как «Не переживать»; «Не притворяться»; «Не огорчаться», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве открыли участок оранжевой линии метро от «Беляево» до «Новых Черемушек».

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