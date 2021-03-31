Участок оранжевой линии метро от «Беляево» до «Новых Черемушек» открыли

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Возобновили движение на участкеКалужско-Рижской ветки метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Об этом сообщается в среду, 31 марта, в Twitter столичного метрополитена.

— «Участок «Беляево» — «Новые Черемушки» открыт для пассажиров, — сказано в сообщении.

Участок «Беляево» — «Новые Черёмушки» открыт для пассажиров. — Московское метро (@MetroOperativno) March 31, 2021

Ранее сообщалось, что участок метро «Беляево» — «Новые Черемушки», который закрывали в связи со строительством Большой кольцевой линии, откроется на три дня раньше, 31 марта.

Отмечается, что строителям удалось закончить работы раньше. Ограничения на дорогах, связанные с закрытием участка метрополитена, будут сняты до 1 апреля. Станцией «Новые Черемушки» в период с 20 по 29 марта воспользовались более 942 тысяч человек, рассказали в Telegram-канале ведомства.

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