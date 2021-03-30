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Участок столичного метро «Беляево» — «Новые Черемушки» откроется досрочно
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участок столичного метро «Беляево» — «Новые Черемушки» откроется досрочно

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Участок Калужско-Рижской ветки столичного метро от станции метро «Беляево» до станции «Новые Черемушки» досрочно откроется 31 марта. Об этом сообщили в городском Департаменте траспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 марта.

Отмечается, что строителям удалось закончить работы на три дня раньше. Ограничения на дорогах, связанные с закрытием участка метрополитена, будут сняты до 1 апреля. Станцией «Новые Черемушки» в период с 20 по 29 марта воспользовались более 942 тысяч человек, рассказали в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о задержании вандала, который похитил сиденья из вагона метро в новогоднюю ночь.

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московское метроКалужско-Рижская линияДепартамент транспорта Москвы
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