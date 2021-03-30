Задержан вандал, похитивший целый ряд сидений в метро в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил сиденья из вагона поезда в московском метро. Об этом во вторник, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

По словам источника «ВМ», задержанным оказался молодой человек 2002 года рождения. В новогоднюю ночь, находясь в вагоне метро, мужчина открепил целый ряд сидений, а потом вышел на станции «Охотный ряд», прихватив их с собой.

Спустя три месяца правоохранители задержали хулигана и возбудили уголовное дело.

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