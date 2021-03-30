Посвященный 110-летию Боткинской больницы поезд запустили в столичном метро

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Поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы, запустили в столичном метро. Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова во вторник, 30 марта.

По ее словам, состав будет курсировать до октября 2021 года, поезд запущен на Замоскворецкой линии.

— На Замоскворецкой линии метро мы запускаем поезд, посвященный истории Боткинской больницы. Для нас это некий жест благодарности медикам, которые участвовали в этой тяжелой для всего мира борьбе с пандемией, — сказала Темникова.

Она отметила, что во время пандемии коронавируса город предоставил врачам право бесплатного проезда на городском общественном транспорте и такси.

Главный врач ГБУЗ «ГКБ имени Боткина» Алексей Шабунин добавил, что Боткинская больница всегда объединяла выдающихся врачей и ученых. Это послужило фундаментом для шагов, которые были сделаны за последние годы, передает слова медика РИА Новости.

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