Земляные работы на станции метро «Улица Генерала Тюленева» почти завершены
Рабочиезавершили земляные работы на строящейся станции Московского метрополитена «Улица Генерала Тюленева» на 98 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в пятницу, 19 марта.
— Также продолжается возведение монолитных конструкций станционного комплекса, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Станция станет частью строящейся в данный момент Троицкой линии метро, она появится на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана. Выходы со станции будут вести на улицы Генерала Тюленева, Теплый Стан, а также к местному лесопарку.
Протяженность линии составит более 40 километров. На ней появится 17 станций, которые свяжут пересадочными точками с тремя другими ветками метро и МЦК, отмечает РИАМО.
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