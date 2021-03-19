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Земляные работы на станции метро «Улица Генерала Тюленева» почти завершены
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Земляные работы на станции метро «Улица Генерала Тюленева» почти завершены

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Генерала Тюленева Карта всех событий

Рабочиезавершили земляные работы на строящейся станции Московского метрополитена «Улица Генерала Тюленева» на 98 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в пятницу, 19 марта.

— Также продолжается возведение монолитных конструкций станционного комплекса, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Станция станет частью строящейся в данный момент Троицкой линии метро, она появится на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана. Выходы со станции будут вести на улицы Генерала Тюленева, Теплый Стан, а также к местному лесопарку.

Протяженность линии составит более 40 километров. На ней появится 17 станций, которые свяжут пересадочными точками с тремя другими ветками метро и МЦК, отмечает РИАМО.

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московское метро«Теплый Стан»Рафик Загрутдинов
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