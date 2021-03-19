Земляные работы на станции метро «Улица Генерала Тюленева» почти завершены

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Генерала Тюленева Карта всех событий

Рабочиезавершили земляные работы на строящейся станции Московского метрополитена «Улица Генерала Тюленева» на 98 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в пятницу, 19 марта.

— Также продолжается возведение монолитных конструкций станционного комплекса, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Станция станет частью строящейся в данный момент Троицкой линии метро, она появится на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана. Выходы со станции будут вести на улицы Генерала Тюленева, Теплый Стан, а также к местному лесопарку.

Протяженность линии составит более 40 километров. На ней появится 17 станций, которые свяжут пересадочными точками с тремя другими ветками метро и МЦК, отмечает РИАМО.

Читайте также: Участок оранжевой ветки столичного метро закроется до 2 апреля