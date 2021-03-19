Участок оранжевой ветки столичного метро закроется до 2 апреля

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» будет закрыто в период с 20 марта по 2 апреля включительно. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 19 марта.

В тоннеле на обозначенном участке будет работать тоннелепроходческий щит. По этому маршруту будут запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ, около вестибюлей закрытых станций сотрудники ведомства будут раздавать горячий чай.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось о деталях работы компенсационных автобусов, которые запустят по этому маршруту.

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