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Участок оранжевой ветки столичного метро закроется до 2 апреля
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Участок оранжевой ветки столичного метро закроется до 2 апреля

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» будет закрыто в период с 20 марта по 2 апреля включительно. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 19 марта.

В тоннеле на обозначенном участке будет работать тоннелепроходческий щит. По этому маршруту будут запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ, около вестибюлей закрытых станций сотрудники ведомства будут раздавать горячий чай.

Участок оранжевой ветки столичного метро закроется до 2 апреляФото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось о деталях работы компенсационных автобусов, которые запустят по этому маршруту.

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