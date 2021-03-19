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Власти Москвы благоустроят почти пять тысяч объектов в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Москвы благоустроят почти пять тысяч объектов в 2021 году

Иван Юминов

Город

Более 4,7 тысячи объектов благоустроят в столице в 2021 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 19 марта.

— Программа есть, и она в себя включает более 4,7 тысячи различных объектов — это и крупные объекты, и объекты дворовых территорий. Эта программа основана на программе «Мой район», она согласована с жителями, — рассказал заммэра.

В списке присутствуют 475 объектов образования, а также более 80 объектов здравоохранения, сообщил Петр Бирюков в эфире «России 24».

Ранее сообщалось о планах по благоустройству около 600 гектаров территории Москвы по программе реновации.

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Петр БирюковблагоустройствоМосква
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