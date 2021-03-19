Москвичам рассказали, какие территории благоустроят в 2021 году на юге столицы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Масштабные работы по благоустройству развернутся в Южном административном округе Москвы в рамках программы «Мой район». Специалисты планируют создать новые общественные пространства, привести в порядок дворы и прилегающие к учреждениям образования территории.

Одним из главных станет проект благоустройства вылетной магистрали округа. В 2020 году там был приведен в порядок участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская».

В этом году планируется благоустроить участок от станции метро «Коломенская» до МКАД — в порядок приведут проспект Андропова, Пролетарский проспект, Липецкую улицу. Протяженность территории составляет свыше 8 километров. Там уберут под землю воздушные кабельные линии, проведут работы по устройству системы водостока, заменят бордюрный камень и асфальт на тротуарах и проезжей части. Специалисты установят новые опоры освещения, скамейки и урны.

В рамках программы «Мой район» в 2021 году планируется благоустроить 60 дворов на юге столицы. В них отремонтируют дороги, тротуары, воссоздадут газоны, обновят площадки для детей, благоустроят места для отдыха и занятий спортом.

Помимо этого, работы будут вестись и на территориях учреждений образования. Около некоторых школ появятся велопарковки, новые клумбы и цветники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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