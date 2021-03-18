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Дом на 681 квартиру построят в Головинском районе столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом на 681 квартиру построят в Головинском районе столицы

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Михалковская улица, 48 Карта всех событий

Второй этап строительства инвестиционного жилого комплекса согласовал столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Жилой дом будет находиться по адресу улица Михалковская, владение 48, в Головинском районе и рассчитан на 681 квартиру. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

По словам руководителя ведомства Валерия Леонова, здание будет обладать сложной формой и иметь переменную этажность — 1, 18 и 20 этажей. Также в здании будет располагаться 201 однокомнатная квартира, 275 двухкомнатных, 150 трехкомнатных и 55 четырехкомнатных квартир. Предусматривается наличие подземного паркинга и нескольких лифтов для удобства перемещения жильцов.

Благоустройство придомовой территории предполагает наличие лестницы, подпорных стен на перепадах рельефа, размещение детских и спортивных площадок, а также зон рекреации. Кроме того, возле дома установят малые архитектурные формы, наружное освещение, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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