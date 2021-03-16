Еще два корпуса ЖК «Саларьево парк» введут в эксплуатацию в Новой Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Сосенское, жилой комплекс Саларьево Парк Карта всех событий

Застройщику выдали разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов жилого комплекса «Саларьево парк» в Новой Москве. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Новые дома находятся в поселении Сосенском. Корпус 24 состоит из более чем 200 квартир, общая площадь которых составляет 9,7 тысячи квадратных метров. Корпус 25 рассчитан на 155 квартир, общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в Новой Москве идет строительство социальных объектов по специальным дизайн-проектам. Уточняется, что при вводе в эксплуатацию все объекты обеспечивают специальным оборудованием.

— На каждый объект, построенный в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, приходится несколько инвесторских объектов. 54 детских сада (11 из них — за счет Адресной инвестиционной программы), 19 школ (две — за счет АИП) и 15 объектов здравоохранения(шесть из них — за счет средств АИП), — добавил Владимир Жидкин.

Всего с 2012 года в Новой Москве открыли более 70 объектов образования.

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