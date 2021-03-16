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Культурный центр «Яковлевское» в Новой Москве отремонтируют
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Культурный центр «Яковлевское» в Новой Москве отремонтируют

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Яковлевское, 1 Карта всех событий

В культурном центре «Яковлевское» в Новой Москве проведут капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Здание было построено в 1980 году в поселении Новофедоровском по адресу деревня Яковлевское, дом 1.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт здания ГБУК Москвы «КЦ «Яковлевское» по адресу деревня Яковлевское, дом 1, поселение Новофедоровское, Троицкий административный округ Москвы, — сообщили в пресс-службе.

Во время ремонта специалисты восстановят фасад здания, обновят окна и двери. Кроме того, в центре заменят кровлю, водосточную систему, электроснабжение, отепление и другие объекты. Рабочие капитально отремонтируют внутреннюю часть помещения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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культурный центрстроительствоНовая Москва
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