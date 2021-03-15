Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Монтаж пролетного строения эстакады начался на Сусоколовском шоссе
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Монтаж пролетного строения эстакады начался на Сусоколовском шоссе

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сусоколовское шоссе Карта всех событий

Рабочие приступили к монтажу пролетного строения эстакады над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) на Сусоколовском шоссе. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Кроме того, специалисты начали монтировать металлоконструкции пролетных строений эстакады съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе. Согласно проекту,предстоит строительство и реконструкция улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.

В общей сложности будет построено и реконструировано 4,6 километра дорог. Предстоят работы по реконструкции сети улиц районного значения: 3-го Нижнелихоборского проезда, Станционной улицы, проектируемого проезда № 1564а, Ботанической и Гостиничной улиц, а также Гостиничного проезда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых хордовых магистралей в городе. Так, на Северо-Восточной хорде достроили 75 километров дорог, 56 эстакад, а также 13 пешеходных переходов. На хорде готовы шесть из восьми участков. Глава города отметил, что движение на Северо-Восточной хорде планируют открыть через год. В настоящее время рабочие строят участки от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе, уточнил мэр.

Читайте также: Экспериментальный завод модульного домостроения появится в Москве

новая эстакадамонтажМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте