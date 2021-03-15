Монтаж пролетного строения эстакады начался на Сусоколовском шоссе

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Россия, Москва, Сусоколовское шоссе Карта всех событий

Рабочие приступили к монтажу пролетного строения эстакады над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) на Сусоколовском шоссе. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Кроме того, специалисты начали монтировать металлоконструкции пролетных строений эстакады съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе. Согласно проекту,предстоит строительство и реконструкция улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.

В общей сложности будет построено и реконструировано 4,6 километра дорог. Предстоят работы по реконструкции сети улиц районного значения: 3-го Нижнелихоборского проезда, Станционной улицы, проектируемого проезда № 1564а, Ботанической и Гостиничной улиц, а также Гостиничного проезда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых хордовых магистралей в городе. Так, на Северо-Восточной хорде достроили 75 километров дорог, 56 эстакад, а также 13 пешеходных переходов. На хорде готовы шесть из восьми участков. Глава города отметил, что движение на Северо-Восточной хорде планируют открыть через год. В настоящее время рабочие строят участки от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе, уточнил мэр.

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