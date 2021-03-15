Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экспериментальный завод модульного домостроения появится в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экспериментальный завод модульного домостроения появится в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Второй этап строительства завода модульного домостроения в поселении Марушкинское в Новой Москве был одобрен городскими властями. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в понедельник, 15 марта.

На заводе будут производиться работы по созданию модулей, выполнению отделки, обустройству фасадов и окон, а также созданию инженерных систем. Всего в год на нем смогут производить более 1,2 тысяч модулей.

На прилегающей территории также появятся котельная, трансформаторные подстанции, а также парковка для легковых и грузовых машин, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Система контроля за утилизацией строительного мусора появится в Москве

строительствозаводы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте