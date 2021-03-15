Экспериментальный завод модульного домостроения появится в Москве
Второй этап строительства завода модульного домостроения в поселении Марушкинское в Новой Москве был одобрен городскими властями. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в понедельник, 15 марта.
На заводе будут производиться работы по созданию модулей, выполнению отделки, обустройству фасадов и окон, а также созданию инженерных систем. Всего в год на нем смогут производить более 1,2 тысяч модулей.
На прилегающей территории также появятся котельная, трансформаторные подстанции, а также парковка для легковых и грузовых машин, сообщает Интерфакс.
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