Система контроля за утилизацией строительного мусора появится в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специальная система контроля за утилизацией и переработкой строительных отходов появится в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 марта.

— Мы в городе вводим компьютеризированную систему перемещения грунта и других отходов со стройплощадок на места их утилизации и переработки. Сейчас она проходит тестирование, — уточнил заммэра.

Система будет следить за тем, чтобы отходы попадали в нужный пункт в соответствии с классом, а также за оптимизацией перемещения транспорта. В нее войдут приборы, которые установят на стройках, пунктах приема отходов и на транспортных средствах.

В Москве и области есть 60 пунктов приема отходов, система на них уже внедряется. Ежегодно в столице появляется более 15 миллионов тонн строительных отходов, приводит слова Андрея Бочкарева РИА Новости.

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