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Метро в столичном районе Гольяново начнут строить в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Метро в столичном районе Гольяново начнут строить в 2022 году

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Строительство станции метрополитена Арбатско-Покровской линии в столичном районе Гольяново могут начать после весны 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 марта.

— Думаю, мы несколько сдвигаем сроки начала строительства этого объекта. Сейчас ведется проработка градостроительной документации, но в планах у нас этот объект остается. Начало строительства — точно после весны 2022 года, — заявил Андрей Бочкарев.

Проектирование продления Арбатско-Покровской ветки метро в Гольянове уже началось. Станция будет расположена в северо-восточной части района рядом с домами. Ее строительство позволит разгрузить станцию «Щелковская» на 25 процентов, приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Две станции Большой кольцевой линии могут запустить в конце марта

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