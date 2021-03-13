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Две станции Большой кольцевой линии могут запустить в конце марта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Две станции Большой кольцевой линии могут запустить в конце марта

Алексей Хорошилов

Город
Россия, Москва, улица Демьяна БедногоКарта всех событий

Станции «Карамышевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро могут запустить в конце марта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 марта.

Обе станции уже построены, в настоящее время на них ведутся пусконаладочные работы и сопряжение с действующим участком.

— Мы планируем полностью подготовить этот участок к пуску с пассажирами к концу марта. 22 марта мы уже начнем запускать пробные поезда для обкатки участка, — уточнил Андрей Бочкарев.

Глава столичного стройкомплекса отметил сложность строительства западного участка БКЛ ввиду обводненных грунтов. Отмечается, что две новые станции БКЛ разгрузят Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улицу Нижние Мневники.

Всего, по данным столичного дептранса, соседние улицы станут свободнее на девять процентов.

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