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Рублево-Архангельскую линию московского метро начнут строить в этом году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рублево-Архангельскую линию московского метро начнут строить в этом году

Иван Юминов

Город

Работы по строительству Рублево-Архангельской линии столичного метро начнутся до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Уже сегодня мы прорабатываем проекты новых радиальных линий метро для улучшения транспортного обслуживания динамично развивающихся районов города. Например, уже в этом году планируется начать работы по сооружению нескольких станций на Рублево-Архангельской линии, — пояснил заместитель мэра.

Он также отметил, что уже согласована трассировка линии, также ведутся работы по сооружению переходных камер между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) и будущей Рублево-Архангельской линии на станции «Улица Народного Ополчения». Активные работы на самой линии начнутся до конца года, отмечает Бочкарев.

Новый радиус пройдет от «Москвы-Сити» до Рублево-Архангельского и будет востребован жителями районов Хорошево-Мневники и Кунцево. Длина линии составит примерно в 20 километров, приводит слова заместителя мэра Интерфакс.

Читайте также: Согласован план строительства дорожной сети на территории Рублево-Архангельского

МетроДепартамент строительства города МосвыАндрей Бочкарев
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