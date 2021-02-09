Согласован план строительства дорожной сети на территории Рублево-Архангельского
На территории Рублево-Архангельского появятся боковые проезды, дороги и магистрали со съездами. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
— Вдоль некоторых улиц и проездов предусматриваются гостевые парковки в заездных карманах, а также запроектированы велодорожки шириной 1,5 метра и общей протяженностью порядка километра, — уточнил Леонов.
Также будут установлены ограничители проезда, чтобы автомобили не смогли вылететь на встречную полосу, перед перекрестками появятся велопоручни и велопарковки. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены широкие тротуары, пандусные спуски у автомобильный стоянок, а также наземные тактильные указатели.
По словам Леонова, на территории установят дорожные знаки, ограждения, информационные указатели и 11 новых светофоров.
Проект разработан с учетом дооборудования объектов на последующих этапах развития улично-дорожной сети на территории Рублево-Архангельского, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Железнодорожную станцию Камушки интегрируют с метро, МЦК и МЦД