Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Железнодорожную станцию Камушки интегрируют с метро, МЦК и МЦД
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Железнодорожную станцию Камушки интегрируют с метро, МЦК и МЦД

Анастасия Колоскова

Город

Платформы строящейся железнодорожной станции Камушки интегрируют со станциями метро и МЦК в едином контуре, а с платформой Тестовская первого маршрута МЦД — по принципу «сухие ноги». Об этом сообщила пресс-служба стройкомплекса столицы.

Станция Камушки строится на соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги на эстакаде над Третьим транспортным кольцом, высота которой составляет 13,5 метра.

— Проект железнодорожной ветки, соединяющей между собой Киевское и Смоленское направления МЖД, является уникальным — здесь возводится железнодорожная эстакада длиной порядка двух километров. Эстакада проходит над Третьим транспортным кольцом, а ее высота достигает 30 метров. Сейчас на строящейся ветке завершается возведение моста через Москву-реку, который полностью повторяет конструкции Дорогомиловского моста, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева РИА Новости.

Уточняется, что длина соединительной ветки составит четыре километра. Ее строительство планируют завершить в конце 2022 года. На ветке, помимо станции Камушки, расположатся остановки Кутузовская и Поклонная гора. Планируется, что в будущем здесь построят еще одну станцию — Ермакова роща.

Читайте также: Реализацию очередного этапа развития улично-дорожной сети начали в Новой Москве

района Камушкистроительство станцийжелезнодорожные станции
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Все мнения
О проекте