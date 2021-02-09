Железнодорожную станцию Камушки интегрируют с метро, МЦК и МЦД

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Платформы строящейся железнодорожной станции Камушки интегрируют со станциями метро и МЦК в едином контуре, а с платформой Тестовская первого маршрута МЦД — по принципу «сухие ноги». Об этом сообщила пресс-служба стройкомплекса столицы.

Станция Камушки строится на соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги на эстакаде над Третьим транспортным кольцом, высота которой составляет 13,5 метра.

— Проект железнодорожной ветки, соединяющей между собой Киевское и Смоленское направления МЖД, является уникальным — здесь возводится железнодорожная эстакада длиной порядка двух километров. Эстакада проходит над Третьим транспортным кольцом, а ее высота достигает 30 метров. Сейчас на строящейся ветке завершается возведение моста через Москву-реку, который полностью повторяет конструкции Дорогомиловского моста, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева РИА Новости.

Уточняется, что длина соединительной ветки составит четыре километра. Ее строительство планируют завершить в конце 2022 года. На ветке, помимо станции Камушки, расположатся остановки Кутузовская и Поклонная гора. Планируется, что в будущем здесь построят еще одну станцию — Ермакова роща.

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