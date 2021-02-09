Реализацию очередного этапа развития улично-дорожной сети начали в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Порядка пяти километров автомобильных дорог построят и реконструируют в рамках очередного этапа развития улично-дорожной сети поселения Мосрентген. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, специалисты оборудуют новый въезд в населенный пункт с МКАД и выезды на Калужское шоссе. В 2020 году они начали строительно-монтажные работы на участках первого этапа, который участвует в городской программе реновации.

— Реализация всего комплекса мероприятий позволит значительно улучшить транспортное сообщение поселка с Московской кольцевой автодорогой и Калужским шоссе, а далее — сформировать направление, альтернативное «Калужке», с выходом на строящуюся сегодня параллельную трассу Мамыри — Пенино — Шарапово, — уточнил руководитель ведомства.

Также одной из самых важных задач является создание эффективной дорожной инфраструктуры в районе будущего транспортно-пересадочного узла «Мамыри» с учетом планируемой жилищной застройки, в частности, в рамках программы реновации.

На этапе строительства, который начнется сейчас, построят дорогу протяженностью 2,3 километра. Она войдет в поселок с дублера МКАД в районе 43-го километра и протянется в обход всего Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова.

На пересечении с ней появятся транспортная развязка и путепровод, которые обеспечат дальнейшее движение в направлении поселения Сосенского. Полностью закончить развитие улично-дорожной сети поселения Мосрентген планируется в 2022 году, резюмировал Владимир Жидкин.

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