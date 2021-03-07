Сергей Собянин рассказал о строительстве новых хордовых магистралей в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram-аккаунте рассказал о строительстве новых хордовых магистралей в городе. Глава города отметил, что это крупнейший транспортный проект столицы.

— Строительство новых хордовых магистралей — ключевой и крупнейший транспортный проект Москвы. Поэтому часто рассказываю об отдельных его участках. Новые дороги и развязки сэкономят время в пути для миллионов москвичей. Разгрузим центр города, свяжем между собой соседние районы, — написал Сергей Собянин.

Так, на Северо-Восточной хорде достроили 75 километров дорог, 56 эстакад, а также 13 пешеходных переходов. На хорде готовы шесть из восьми участков. Глава города отметил, что движение на Северо-Восточной хорде планируют открыть через год. В настоящее время рабочие строят участки от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе, уточнил мэр.

Глава города также напомнил, что Северо-Западная хорда в Москве уже полностью готова и открыта для водителей.

Кроме того, отметил Сергей Собянин, в Москве идут работы по возведению эстакад на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Он уточнил, что строительство 40-километровой Южной рокады завершилось на 50 процентов. Дорогу планируют открыть в 2023 году.

— Город получит, по сути, новую дорожную сеть протяженностью 133 километра, — пояснил столичный мэр.

Ранее сообщалось, что новые подземные пешеходные переходы построят на территории Юго-Восточной хорды.

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