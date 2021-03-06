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Сергей Собянин рассказал о развитии территории в поселении Внуковское
Фото: Анна Быкова

Сергей Собянин рассказал о развитии территории в поселении Внуковское

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие положительные изменения произошли в столичном поселении Внуковское, а также поделился планами по развитию этой территории в ближайшем будущем.

Глава города уточнил, что несколько дней назад осматривал ход строительства станции метро «Пыхтино», которая позволит жителям поселения Внуковское и района Внуково добираться до работы и домой быстрее и комфортнее. Он отметил, что открывшаяся здесь станция «Рассказовка» уже заметно улучшила транспортную обстановку в районе.

Сергей Собянин напомнил, что власти города решают вопрос в потребности социальной инфраструктуры в районе. Так, в 2019 году на Омской улице был открыт новый четырехэтажный корпус школы № 1788, при которой действует и детский сад.

По словам мэра, популярностью у местных жителей пользуются открытый несколько лет назад парк «Рассказовка» и парк «Пыхтино», который был разбит на месте заболоченного пустыря.

Сергей Собянин отметил, что в районе расположены дом-музей Корнея Чуковского и дом-музей Бориса Пастернака, которые привлекают сюда туристов.

— Во Внукове в 2018 году открыли после ремонта культурный центр — один из крупнейших на западе Москвы. Здесь работают почти 80 секций и кружков, 25 из них бесплатные. В этом же здании — музей истории района, — рассказал мэр в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что до июня текущего года завершится ремонт в музыкальной школе имени Б. Л. Пастернака.

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развитие городской инфраструктурыВнуковскоеСергей Собянин
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