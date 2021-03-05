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Сергей Собянин: Более половины московских клиник вернулись к обычному режиму работы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин: Более половины московских клиник вернулись к обычному режиму работы

Кирилл Николаев

Город

Более половины столичных клиник, переформированных ранее в стационары для больных коронавирусной инфекцией, вернулись к обычному режиму работы. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

По его словам, в настоящее время больше половины клиник уже работают в нормальном режиме.

— Вся система московского здравоохранения весь этот сложный период прошедшего года работала стабильно, сохраняя объемы, необходимые для оказания помощи москвичам, — отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что городские власти готовятся к активной фестивальной деятельности.

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