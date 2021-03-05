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Сергей Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столичная система здравоохранения сильнее, чем в столицах европейских стран. Об этом он заявил в пятницу, 5 марта, в интервью Первому каналу.

По его словам, в систему здравоохранения включены такие компоненты, как работа скорой помощи, поликлиник, стационаров, оперативность управления этими процессами и инвестиции в эту отрасль. По этим показателям московская система здравоохранения сильнее европейской.

— Мы даем возможность даже в самые тяжелые периоды обеспечить москвичей всей плановой помощью, экстренной помощью и помощью больным коронавирусом. Далеко не везде это возможно, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин заявил о снижении младенческой смертности в Москве.

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МоскваСергей Собянинздравоохранение
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