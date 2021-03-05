Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин заявил о снижении младенческой смертности в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил о снижении младенческой смертности в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Коломенский проезд, 4 Карта всех событий

Модернизация системы перинатальной медицинской помощи в столице привела к снижению младенческой смертности в городе почти на 60 процентов. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения перинатального центра Городской клинической больницы имени С. С. Юдина.

По его словам, в последние годы система родовспоможения в Москве прошла большую трансформацию. Теперь женские консультации, роддома и крупные клиники объединены. Женщину сопровождают от начала беременности до родов.

— Благодаря этому и благодаря, конечно, высокой квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60 процентов. Это, конечно, огромный результат, — цитирует Собянина РИА Новости.

По мнению мэра Москвы, этот показатель свидетельствует о том, что система функционирует «на уровне лучших европейских образцов».

Читайте также: Сергей Собянин вручил московским женщинам-врачам ордена Пирогова

больницаМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте