Сергей Собянин заявил о снижении младенческой смертности в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Коломенский проезд, 4 Карта всех событий

Модернизация системы перинатальной медицинской помощи в столице привела к снижению младенческой смертности в городе почти на 60 процентов. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения перинатального центра Городской клинической больницы имени С. С. Юдина.

По его словам, в последние годы система родовспоможения в Москве прошла большую трансформацию. Теперь женские консультации, роддома и крупные клиники объединены. Женщину сопровождают от начала беременности до родов.

— Благодаря этому и благодаря, конечно, высокой квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60 процентов. Это, конечно, огромный результат, — цитирует Собянина РИА Новости.

По мнению мэра Москвы, этот показатель свидетельствует о том, что система функционирует «на уровне лучших европейских образцов».

Читайте также: Сергей Собянин вручил московским женщинам-врачам ордена Пирогова