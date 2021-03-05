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Сергей Собянин вручил московским женщинам-врачам ордена Пирогова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин вручил московским женщинам-врачам ордена Пирогова

Анастасия Колоскова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии 8 Марта вручил ордена Пирогова заслуженным женщинам-врачам в Белом зале правительства столицы.

Он поздравил женщин с наступающим праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд. Сергей Собянин отметил, что Международный женский день в прошлом году из-за вспышки коронавируса пришлось встречать в непростых условиях, когда было много «страхов и опасений».

— В нынешнее 8 Марта у нас уже другое настроение. Не то, что мы победили совсем, но очевидно, что ситуация значительно лучше и самое главное, что мы стали сильнее и сплоченнее. Мы понимаем, как бороться с проблемой пандемии, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он отметил вклад женщин в работу столичных учреждений медицины, а также культуры, общепита и образования в условиях пандемии, когда они выполняли профессиональных дог, несмотря на риск для жизни и здоровья.

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