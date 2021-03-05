Сергей Собянин пригласил столичные семьи на бесплатные мастер-классы в технопарки

Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

Технопарки столицы открыли серию бесплатных мастер-классов, которые москвичи смогут посетить всей семьей и познакомиться с увлекательным миром современных технологий. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Ребята попробуют себя в графическом дизайне, кибернетике и биоинформатике. Взрослым расскажут о принципах работы беспилотных летательных аппаратов, виртуальной и дополненной реальности и многом другом, — говорится в сообщении.

Глава города уточнил, что ознакомиться с темами предстоящих семейных мастер-классов и пройти регистрацию можно на сайте детских технопарков.

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