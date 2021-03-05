Сергей Собянин выразил благодарность столичным реставраторам в их профессиональный праздник

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность столичным реставраторам. Об этом в пятницу, 5 марта, он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что 5 марта 1994 года Академия реставрации начала готовить экспертов в этой сфере, поэтому можно считать, что специалисты отмечают профессиональный праздник.

— Константин Беляев — один из тех, кто сохраняет и возвращает историю города, главный архитектор проекта реставрации Северного речного вокзала. Константин, спасибо вам и всем вашим коллегам, замечательным мастерам, которые бережно восстанавливают памятники культуры и архитектуры Москвы, — написал мэр столицы.

Сергей Собянин также добавил, что реставратор — трудная, но интересная профессия.

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