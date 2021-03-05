Сергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль МЖД в поселении Внуковском
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль Киевского направления Московской железной дороги в поселении Внуковском. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
Уточняется, что планировка предусматривает строительство дополнительных путей и развитие железнодорожной инфраструктуры на участке от Киевского вокзала до остановочного пункта «Апрелевка», а также остановочный пункт «Внуково».
Площадь территории составляет 54,16 гектара, говорится в постановлении.
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