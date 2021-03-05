Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, прилегающей к МЦД-2 «Нахабино — Подольск»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, которая прилегает к участку Московских центральных диаметров «Нахабино — Подольск» на юго-востоке столицы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра.
Уточняется, что речь идет об участке от Волгоградского проспекта до ТТК, площадь которого составляет 53,38 гектара, расположенного в районах Нижегородский и Текстильщики вдоль железнодорожных путей Курского направления Московской железной дороги.
Помимо этого, Сергей Собянин утвердил проект планировки и строительства очистных сооружений и ливневой канализации на территории школы №1391 в поселке Птичное, поселение Первомайское, сообщается в опубликованном постановлении.
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