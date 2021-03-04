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Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Пыхтино»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Пыхтино»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метрополитена «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы города, впервые метро будет доходить до аэропорта Внуково.

— Мало где городское метро доходит до аэропортов, практически таких проектов не существует. Проект сложный, по сути дела, продолжение Солнцевской ветки метро, которую мы построили и которая является одной из самых протяженных по радиусу в московском метро, будет еще дальше, пройдет «Пыхтино» как через промежуточную станцию и дальше на Внуково, — уточнил мэр.

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что столичный аэропорт на данный момент обеспечивается не только автомобильной дорогой, но и железнодорожным транспортом. Специалисты провели огромные работы по модернизации движения Киевского направления железной дороги, а также его вхождения в столицу.

Примерно 350 тысяч горожан смогут воспользоваться станциями метро «Пыхтино» и «Внуково», заключил глава города.

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