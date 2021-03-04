Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Пыхтино»

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Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метрополитена «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы города, впервые метро будет доходить до аэропорта Внуково.

— Мало где городское метро доходит до аэропортов, практически таких проектов не существует. Проект сложный, по сути дела, продолжение Солнцевской ветки метро, которую мы построили и которая является одной из самых протяженных по радиусу в московском метро, будет еще дальше, пройдет «Пыхтино» как через промежуточную станцию и дальше на Внуково, — уточнил мэр.

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что столичный аэропорт на данный момент обеспечивается не только автомобильной дорогой, но и железнодорожным транспортом. Специалисты провели огромные работы по модернизации движения Киевского направления железной дороги, а также его вхождения в столицу.

Примерно 350 тысяч горожан смогут воспользоваться станциями метро «Пыхтино» и «Внуково», заключил глава города.

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