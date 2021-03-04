Сергей Собянин упростил порядок получения социальных пособий для семей с детьми

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Для семей с детьми в столице упростили порядок получения социальных выплат. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы в четверг, 4 марта.

Новые правила будут действовать для пособий в связи с рождением ребенка, для ежемесячных и отдельных выплат многодетным семьям. Кроме того, изменения коснутся выплат беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте до трех лет.

— Упрощен порядок получения социальных выплат для семей с детьми — при подаче заявлений в электронном виде через портал госуслуг не нужно будет прикреплять сканы — копии документов, подтверждающих право на выплаты. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — уточнили в пресс-службе.

Добавляется, что данные меры приняты в рамках работы по модернизации государственных услуг, благодаря чему большую часть услуг можно оформить в «один клик».

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