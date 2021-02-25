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Более 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров для самопроверки появилось в МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров для самопроверки появилось в МЭШ

Анастасия Волоснова

Город

Для «Московской электронной школы» (МЭШ) разработали порядка 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров благодаря которым выпускники смогут проверить свою подготовку к ЕГЭ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что новые задания для самопроверки подготовлены за третью четверть или четвертый и пятый модули. Среди тренажеров представлены онлайн-тесты на базе международных исследований.

— Все изменения направлены на то, чтобы образовательный процесс становился качественнее и удобнее. Онлайн-тренажеры для самодиагностики в «МЭШ» — это один из самых востребованных разделов, в котором ученики могут проверить свои знания по любому предмету и понять, на что следует обратить больше внимания, в том числе и при подготовке к экзаменам, — отметила Анастасия Ракова.

Заместитель мэра уточнила, что сервисом воспользовались около 2,5 миллиона раз. Чаще всего — 600 тысяч раз — москвичи использовали тренажеры по математике. Кроме того, 240 тысяч раз были запущены задания по химии, 500 тысяч раз по русскому языку, а также 250 тысяч раз по английскому языку.

Отмечается, что данный проект помогает упрощать учебную жизнь школьников, их родителей и учителей. Всего на сервисе открыто более 5,3 тысячи онлайн-тренажеров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Анастасия РаковаМЭШобразование
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