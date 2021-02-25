Москвичам расскажут о кибергородах и литературе в новом сезоне проекта «Знание. ВДНХ»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичей пригласили на новый сезон программы «Знание. ВДНХ». Для жителей города прочитают лекции о культуре, подготовят мастер-классы, концерты и другие мероприятия. Программа будет представлена 2 марта и с 4 по 6 марта.

Литературный проект Алисы Гребенщиковой «Легкое дыхание» стартует 2 марта в 19:00 в лектории павильона «Рабочий и колхозница». На лекции обсудят произведение писателя и поэта Ивана Бунина.

Лекция «Роль пространства в кибергородах» пройдет 4 марта в 19:00. Слушателям расскажут о монтаже видеоигр и устройстве виртуальных парков развлечений. Выпускник МГУ Дмитрий Круглых 5 марта в 19:00 представит проект под названием «Основы античной философии». Он расскажет о научных идеях древнегреческого мыслителя Сократа.

Последнее мероприятие состоится 6 марта в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация». Жителям столицы покажут культовый фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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