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Москва предоставила инвесторам землю для создания восьми новых производств
Фото: freepik.com

Москва предоставила инвесторам землю для создания восьми новых производств

Анастасия Волоснова

Город

Город предоставил землю для создания более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей на деньги инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельные участники будут переданы в аренду сроком на шесть лет. Среди них 15,8 гектара земли было выдано в 2020 году и еще один участок — в 2021-м.

— Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под МаИП для строительства семи промышленных объектов. В эти проекты планируется инвестировать более 27 миллиардов рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест, — пояснил Владимир Ефимов.

Подобные инвестиционные проекты проводят в Москве с 2016 года. За этот период было реализовано более 92 гектаров по 39 проектам. На полученных территориях будет возводиться 1,3 миллиона квадратных метров производственных площадей. Их создание позволит увеличить число рабочих мест в городе на 23 тысячи. Объем инвестиций по проектам должен превысить 80 миллионов рублей.

— В рамках масштабных инвестиционных проектов предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство. В свою очередь город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, — рассказалруководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он уточнил, что передача инвесторам земли без торгов является важной мерой поддержки. По словам руководителя гордепартамента городского имущества Максима Гамана, в столице возведут новую обувную фабрику площадью 30 тысяч квадратных метров и фабрику по изготовлению хлебобулочных изделий на 32 тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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