Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 100 школ и детских садов введут в Новой Москве к 2024 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 100 школ и детских садов введут в Новой Москве к 2024 году

Кирилл Николаев

Город

Около 100 школ и детских садов введут в эксплуатацию в Новой Москве к 2024 году. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в ближайшие три года в ТиНАО введут в эксплуатацию 96 школ и детских садов, а также 15 медицинских объектов. Две трети этих объектов построят инвесторы.

Жидкин подчеркнул, что активное строительство жилых домов в Новой Москве должно сопровождаться возведением новых школ, детских садов, больниц и поликлиник. Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что генеральный план развития территорий Новой Москвы предполагает возведение 320 новых детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения до 2035 года.

Читайте также: Около 65 процентов жителей Новой Москвы работают в границах округов

школы и детские садыВладимир ЖидкинНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте