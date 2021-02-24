Около 100 школ и детских садов введут в Новой Москве к 2024 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 100 школ и детских садов введут в эксплуатацию в Новой Москве к 2024 году. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в ближайшие три года в ТиНАО введут в эксплуатацию 96 школ и детских садов, а также 15 медицинских объектов. Две трети этих объектов построят инвесторы.

Жидкин подчеркнул, что активное строительство жилых домов в Новой Москве должно сопровождаться возведением новых школ, детских садов, больниц и поликлиник. Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что генеральный план развития территорий Новой Москвы предполагает возведение 320 новых детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения до 2035 года.

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