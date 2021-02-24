Около 65 процентов жителей Новой Москвы работают в границах округов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к концу прошлого года превысило 255 тысяч. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в среду, 24 февраля.

По его словам, на присоединенных территориях на данный момент проживает около 554 тысяч человек.

— Сформировалась тройка лидеров: больше всего рабочих мест создано в сфере потребительского рынка и услуг, чуть меньше — в логистике и связи, примерно столько же — в топливно-энергетическом комплексе и строительстве, — сказал Владимир Жидкин.

Он отметил, что, по результатам опроса ВЦИО, около 65 процентов Новой Москвы нашли себе работу в границах округов. Некоторые вакансии были сформированы на предприятиях малого бизнеса, которые арендуют помещения на первых этажах жилых домов.

Глава департамента уточнил, что более 10 тысяч рабочих мест было создано на первых этажах жилых комплексов, где открылись магазины, ателье, аптеки, мастерские.

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