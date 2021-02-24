Объем ввода жилья в Новой Москве планируется увеличить на 15–20 процентов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Объем ввода жилья в ТиНАО по сравнению с прошлым годом может вырасти на 15–20 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в среду, 24 февраля.

— Посмотрим, как сложится 2021 год, но мы уже ввели более 400 тысяч квадратных метров жилья — всего за месяц с небольшим. Думаю, объем ввода в этом году превысит прошлогодний показатель на 15–20 процентов, — сказал Владимир Жидкин.

По его словам, в 2020 году в ТиНАО было введено 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а в этом году этот показатель планируется превысить как минимум на 200 тысяч «квадратов».

При этом цены на жилье в ТиНАО постепенно достигают уровня стоимости квартир в старых границах Москвы. Глава департамента добавил, что Новая Москва начинает интегрироваться в старую — цены на жилье постепенно выравниваются.

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