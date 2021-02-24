Более двух триллионов рублей вложили в развитие ТиНАО

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Объем инвестиций, направленных на развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО), с 2012 года превысил два триллиона рублей. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в среду, 24 февраля.

По его словам, к 2035 году в ТиНАО планируется инвестировать семь триллионов рублей. При этом большая часть этих вложений приходится на частных инвесторов.

— Например, из 2 триллионов рублей, уже привлеченных в проекты ТиНАО, только 490 миллиардов рублей приходится на долю московского бюджета, еще 20 миллиардов — федерального, а остальное — частные средства, — сказал Владимир Жидкин.

Глава департамента уточнил, что Новая Москва стала привлекательной площадкой для инвесторов и девелоперов. Там есть земельные участки, а также проводится развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, сообщает информационная служба Стройкомплекса Москвы.

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