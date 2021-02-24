Склад продовольственных товаров построят в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Выдано разрешение на строительство склада продовольственных товаров в ТиНАО. Постройку планируется разместить около деревни Румянцево в поселении Московский.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры, в 2020 году в столице удалось выполнить план по вводу жилых и нежилых площадей.

— Уверен, по итогам 2021 года нам удастся достичь не менее впечатляющих показателей, — добавил Андрей Бочкарев.

Планируется возвести трехэтажное здание площадью 7,8 тысячи квадратных метров. На территории разместят склад продукции, холодильные камеры. Также специалисты возведут зону разгрузки и комплектации продукции. В здании будут функционировать технические помещения, переговорная комната, учебный класс, медпункт, архив и комнаты для персонала.

Постройка будет облицована шумопоглощающим материалом для защиты сотрудников от шума и вибрации. Территорию вокруг склада благоустроят и озеленят. Помимо этого, планируется оборудовать парковку, въезд и выезд со стороны Родниковой улицы.

— Реализация проекта также позволит создать в поселении Московский новые рабочие места. Безусловно, это положительно отразится на росте налогооблагаемой базы, даст серьезный импульс развитию инвестклимата на новых территориях, — заявил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что создание новых рабочих мест является одним из приоритетных направлений градостроительного развития ТиНАО. По его словам, за восемь лет их количество увеличилось в несколько раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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