Детскую поликлинику на 320 посещений построят в Савеловском районе столицы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вятская улица, 37–39 Карта всех событий

В Савеловском районе столицы появится детская поликлиника на 320 посещений в смену. Об этом в среду, 24 февраля, рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что проект здания согласован с экспертами. Детскую поликлинику построят по адресу Вятская улица, владения 37–39. По словам Валерия Леонова, в столице активно развивается строительство медицинских объектов в шаговой доступности. Это делается для того, чтобы горожане смогли получать квалифицированную и своевременную медицинскую помощь в своих районах.

— В рамках этой работы сотрудники Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства четырехэтажной детской поликлиники первого уровня на 320 посещений в Савеловском районе. Всего до конца 2021 года в Москве предполагается возведение 16 новых объектов здравоохранения, — добавил Валерий Леонов.

В поликлинике соорудят блок помещений для приема анализов с процедурными кабинетами. Специалисты создадут педиатрическое отделение, административно-врачебные кабинеты, отделение здорового ребенка и административно-вспомогательные помещения. Помимо этого, в здании оборудуют кабинеты врачей, отделения функциональной и лучевой диагностики и восстановительного лечения.

В медицинском учреждении будут функционировать кабинеты хирурга, невролога, офтальмолога и ортопеда-травматолога, а также пункты ЭКГ и исследования функций внешнего дыхания, диагностический кабинет и перевязочные.

В отделении восстановительного лечения появится зал лечебной физкультуры для групповых занятий. Также оборудуют помещения под электро- и светолечение, массаж и физиотерапевта-реабилитолога.

В вестибюле специалисты обустроят колясочные, фильтр-бокс. Кроме того, разместят пост охраны, зону с торговыми автоматами, сделают место комфортного ожидания. Территорию вокруг медицинского учреждения специалисты благоустроят. По словам Леонова, рядом с поликлиникой сделают открытую автостоянку, игровую зону. Также специалисты разобьют газон и цветники, высадят деревья и кустарники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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