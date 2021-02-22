Около 100 школ и детских садов появятся в Новой Москве к 2024 году
В Новой Москве к 2024 году планируется построить около 100 школ и детских садов. Об этом сообщила информационная служба портала стройкомплекса Москвы в понедельник, 22 февраля.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что к указанному сроку в ТиНАО введут в эксплуатацию 96 школ и детских садов, а также 15 медицинских объектов.
— Две трети этих объектов построят инвесторы, — пояснил глава департамента.
По его словам, активное строительство жилья в Новой Москве должно сопровождаться возведением объектов образования и медицины.
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