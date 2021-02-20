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Разноуровневую школу с детским садом построят в Новой Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Разноуровневую школу с детским садом построят в Новой Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Разноуровневая школа с детским садом появится в Новой Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, здание будет располагаться в поселении Сосенском. Площадь здания составит свыше 18 тысяч квадратных метров. Оно объединит школу на 1100 учеников и детский сад на 220 человек. В образовательном центре будет 44 учебных класса — от начальных до выпускных, а в детском саду — девять групп.

Для учащихся всех возрастов предусмотрены места для освоения школьной программы и дополнительных занятий по специальности. Например, в кабинетах разместят лабораторный блок и компьютеры.

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ТиНАОшколадетский сад
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